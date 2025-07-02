Ректору ПГГПУ продлили полномочия

Ректором Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) переизбран действующий руководитель Константин Егоров. Срок его полномочий составит пять лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На прошедшей вчера конференции работников и обучающихся ПГГПУ кандидатуру господина Егорова поддержало абсолютное большинство делегатов.

Помимо господина Егорова на пост ректора претендовали доцент кафедры высшей математики и методики обучения математике, и. о. начальника научного отдела Ирина Власова и декан исторического факультета Дмитрий Шмуратко.

Константин Егоров был назначен врио ректора ПГГПУ в 2019 году. ноябре 2020 года был назначен ректором со сроком полномочий пять лет.