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Ректору ПГГПУ продлили полномочия
Ректором Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) переизбран действующий руководитель Константин Егоров. Срок его полномочий составит пять лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
На прошедшей вчера конференции работников и обучающихся ПГГПУ кандидатуру господина Егорова поддержало абсолютное большинство делегатов.
Помимо господина Егорова на пост ректора претендовали доцент кафедры высшей математики и методики обучения математике, и. о. начальника научного отдела Ирина Власова и декан исторического факультета Дмитрий Шмуратко.
Константин Егоров был назначен врио ректора ПГГПУ в 2019 году. ноябре 2020 года был назначен ректором со сроком полномочий пять лет.