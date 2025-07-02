Группа «Развитие» построит для «ОДК-СТАР» еще один цех

Структура группы «Развитие» — ООО «СК “ТехСтрой”» — 1 июля в качестве субподрядчика приступила к строительству производственной базы гидромеханических агрегатов для двигателей ПД-8, ПД-14, ПС-90А, ТВ7-117СТ-01 в АО «ОДК-СТАР». Как рассказали «Ъ-Прикамье» в «Развитии», контракт на выполнение этих работ был подписан с генподрядчиком строительства объекта — московским ООО «Пелискер».

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«Развитие» ведет строительно-монтажные работы по возведению каркаса здания площадью около 23 тыс. кв. м. Завершить их надо в 2026 году. Одновременно компания в июле заканчивает в «ОДК-СТАР» монтаж сборного каркаса здания цеха для производства электронных агрегатов. К строительству этого объекта предприятие приступило в конце 2024 года.

При строительстве цеха гидромеханических агрегатов, как и в случае с первым объектом, «Развитие» использует стройматериалы, которые производит завод «ЖБИ Стройиндустрия», входящий в состав группы. Это колонны, балки, плиты перекрытий и другие изделия.

СГ «Развитие» работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Группа также производит стройматериалы и поставляет их предприятиям отрасли.

АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационными и промышленными газотурбинными двигателями, занимается их послепродажным обслуживанием.