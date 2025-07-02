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День образования Республики Алтай станет выходным днем в регионе

День образования Республики Алтай 3 июля объявлен в регионе нерабочим праздничным днем. О соответствующем распоряжении республиканского правительства сообщил глава Горного Алтая Андрей Турчак.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Нерабочий день объявлен для организаций, которые финансируются за счет регионального бюджета. Нашим муниципалитетам и их подведам также рекомендовано объявить этот день нерабочим»,— уточнил он. При этом, для республиканского правительства день также остается рабочим.

Планируется, что с 2026 года 3 июля станет нерабочим днем на постоянной основе. Для этого будут внесены поправки в закон о праздничных и памятных днях, юбилейных датах.

3 июля 1991 года Верховный совет РСФСР внес в Конституцию РСФСР поправку, преобразовавшую Горно-Алтайскую автономную область в составе Алтайского края в Горно-Алтайскую АССР. В мае 1992 года новый субъект федерации получил название Республика Алтай.

Валерий Лавский

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