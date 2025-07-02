обновлено 07:40
Краевое минсвязи усилят специалистом по робототехнике
Новым заместителем министра информационного развития и связи Пермского края будет назначен директор центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис» Сергей Даллада. Об этом сообщает газета «Звезда».
Фото: страница Сергея Даллады в соцсети
Господин Даллада займет должность прежнего заместителя главы министерства — Олега Савинова, который увольняется по собственному желанию.
У министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловского есть еще два заместителя — Андрей Хорошев и Анна Короткина.