Краевое минсвязи усилят специалистом по робототехнике

Новым заместителем министра информационного развития и связи Пермского края будет назначен директор центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис» Сергей Даллада. Об этом сообщает газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Сергея Даллады в соцсети Фото: страница Сергея Даллады в соцсети

Господин Даллада займет должность прежнего заместителя главы министерства — Олега Савинова, который увольняется по собственному желанию.

У министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловского есть еще два заместителя — Андрей Хорошев и Анна Короткина.