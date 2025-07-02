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обновлено 07:40

Краевое минсвязи усилят специалистом по робототехнике

Новым заместителем министра информационного развития и связи Пермского края будет назначен директор центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис» Сергей Даллада. Об этом сообщает газета «Звезда».

Фото: страница Сергея Даллады в соцсети

Фото: страница Сергея Даллады в соцсети

Господин Даллада займет должность прежнего заместителя главы министерства — Олега Савинова, который увольняется по собственному желанию.

У министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловского есть еще два заместителя — Андрей Хорошев и Анна Короткина.