Томича осудят за контрабанду леса почти на 100 млн рублей
Кировский райсуд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде леса (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) более чем на 97 млн руб. Томичу грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По версии следствия, с 2019-го по 2022 год фигурант дела предоставил ложные документы о происхождении и транспортировке лесоматериалов в рамках исполнения 24 внешнеэкономических контрактов. Таким образом, бизнесмен незаконно вывез через таможенную границу более 13 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных и лиственных пород.
На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 20 млн руб.