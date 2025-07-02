Томича осудят за контрабанду леса почти на 100 млн рублей

Кировский райсуд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде леса (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) более чем на 97 млн руб. Томичу грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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По версии следствия, с 2019-го по 2022 год фигурант дела предоставил ложные документы о происхождении и транспортировке лесоматериалов в рамках исполнения 24 внешнеэкономических контрактов. Таким образом, бизнесмен незаконно вывез через таможенную границу более 13 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных и лиственных пород.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 20 млн руб.

Александра Стрелкова