Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым 2 июля

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым 2 июля в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Руководители государств обсудят актуальные вопросы развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Последний визит президента Киргизии в Россию был 9 мая по приглашению Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На параде, помимо господина Жапарова, присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.