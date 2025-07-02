Завершены процедуры банкротства бывшего владельца порта Комсомольска-на-Амуре

Арбитражный суд Хабаровского края завершил длившуюся более девяти лет процедуру конкурсного производства в отношении ОАО «Амур-Порт», сообщает пресс-служба судебной системы региона 2 июля. Определение вынесено 5 июня.

ОАО «Амур-Порт» являлось крупным судовладельцем, пассажирским и грузовым перевозчиком по рекам Амур и Уссури, владело зданием речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре. В сообщении отмечается, что кредиторы с 2005 года неоднократно обращались в арбитраж с заявлениями о признании перевозчика банкротом, однако сторонам «удавалось закончить дела заключением мировых соглашений». Как сообщал «Ъ», конкурсное производство было введено на предприятии в сентябре 2016 года. Сумма требований кредиторов превышала 172 млн руб.

«В ходе процедуры банкротства оспорены сделки должника и осуществлен возврат выбывшего имущества, реализованы флот и здание речного вокзала в г. Комсомольск-на-Амуре, привлечены к субсидиарной ответственности лица, контролирующие должника»,— говорится в сообщении суда. Погашено более 56% требований кредиторов от общего объема, включенного в реестр.

Эрнест Филипповский, Хабаровск