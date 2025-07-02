Глава отдела МВД в Приамурье пошел под суд за организацию незаконной миграции

В Амурской области завершено расследование преступлений начальника отделения по вопросам миграции межмуниципального образования МВД «Бурейский», сообщает следственное управление СКР по региону. Ему инкриминируется организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная группой по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК). Также он обвиняется в фиктивной постановке мигрантов на учет по месту пребывания (ст. 322.3 УК) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).

По версии следствия, в июне 2022 года начальник отделения по вопросам миграции вступил в сговор с местным предпринимателем для организации незаконного пребывания в РФ граждан Средней Азии. Предприниматель подыскивал фиктивного работодателя, оформлявшего фиктивные трудовые договоры и уведомления о прибытии. Начальник миграционной службы ставил иностранцев на миграционный учет на основании этих документов, не привлекая предпринимателя к ответственности. Взамен он получал услуги по строительству дачи. В 2022—2024 годах они завезли таким образом в РФ более десятка мигрантов.

Уголовное дело направлено в суд. В УМВД уточнили, что в настоящее время указанный сотрудник уволен. Уголовное дело в отношении предпринимателя еще расследуется.

Анна Яшина, Благовещенск