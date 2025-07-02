Прибытие более 40 рейсов S7 задерживается в Новосибирск

В Новосибирский аэропорт Толмачево с опозданием прибудет 41 рейс. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Толмачево, задержки связаны с неблагоприятными метеоусловиями (туман).

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, с опозданием прибудут самолеты из Тюмени, Томска, Самары, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Барнаула, Иссык-Куля, Читы, Красноярска, Кемерова, Ханты-Мансийска, Якутска, Абакана, Владивостока, Братска, Кызыла, Сочи, Нижневартовска, Хабаровска, Новокузнецка, Магадана, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Мирного, Горно-Алтайска, Иркутска, Сургута, Омска и Талкана.

По международным направлениям задерживаются рейсы из Пекина, Антальи и Баку. Кроме того, отменены рейсы авиакомпании из Красноярска, Кемерова, Норильска и Челябинска. Еще четыре полета по этим направлениям S7 отменила из Новосибирска.

Александра Стрелкова