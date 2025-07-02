Пассажиропоток в пункте пропуска Хабаровск на Амуре в мае—июне вырос на 50%

Трансграничный пассажиропоток через речной пункт пропуска с КНР «Хабаровск—Фуюань» с начала летней навигации вырос в 1,5 раза к объему перевозок аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова. Навигация в пункте пропуска стартовала 7 мая.

Всего в мае—июне водную границу пересекли 16 тыс. пассажиров. В рабочих и туристических целях в РФ въехало 8,1 тыс. человек. В Китай выезжали 7,9 человек.

Таможня отмечает, что за отчетный период в пункте погранпропуска возбудили 31 административное дело. Одной из основных причин возбуждения традиционно остается ввоз табачной продукции, — для личного пользования достигшему 18-летия человеку разрешается ввозить не более 250 г табачных изделий.

Эрнест Филипповский, Хабаровск