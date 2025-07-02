Четыре человека погибли при опрокидывании нефтяной платформы в Суэцком заливе

В результате опрокидывания буровой платформы «Adam Marine 12» в Суэцком заливе погибли четыре человека. Еще шестеро членов экипажа числятся пропавшими без вести, сообщила Egypt Independent.

Инцидент произошел вечером 1 июня при буксировке платформы тремя судами к новому месту работ на нефтяном месторождении Ашрафи в южной части Суэцкого залива. На борту находился 31 человек. После получения сигнала бедствия спасателям удалось эвакуировать 21 человека, включая руководителя работ. У выживших зафиксированы переломы, ссадины и ушибы.

Министр нефти и минеральных ресурсов Карим Фуад и министр труда Мохамед Гебран выехали на место ЧП для координации поисково-спасательной операции. Ведомства поддерживают связь с Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO), чьи суда продолжают поиск пропавших.