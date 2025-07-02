Во Владивостоке энергетики обвиняются в коррупции

Врио прокурора Приморья Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы сотрудников МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС).

По версии следствия, фигуранты за взятки подключали к сетям электроснабжения объекты недвижимости во Владивостоке. При этом подключения происходили по необоснованно заниженной стоимости договоров.

Как сообщила прокуратура Приморья, всего обвиняемых четверо. Среди них — бывший начальник управления технологического присоединения МУПВ «ВПЭС» и его заместитель. В зависимости от роли и степени участия фигурантам дела вменяется в вину превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и получение взяток в крупном и особо крупном размере (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК).

По данным следствия, взятки давали представители строительных компаний за подключение к сетям электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Адмирала Горшкова, ул. 2-я Поселковая и другим. «Цена договора на технологическое присоединение одного из объектов была необоснованно занижена почти на 13 млн руб.»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Всего сумму полученных взяток оценивается на сумму свыше 8,5 млн руб. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 50 млн. руб.

Расследование уголовных дел в отношении взяткодателей продолжается.

Алексей Чернышев, Владивосток