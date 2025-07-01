Лукашенко: США обещали, что помилованные не будут критиковать Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обещании США, что помилованные им заключенные не будут критиковать страну. Его слова приводит БелТА.

«Американцы мне пообещали: "Вы их отпустите, они не будут грязь лить ни на вас, ни на страну, никто в СМИ выступать не будет". Только выпустили в Литве из бусика этого (одного из помилованных) — наутро заявление. А мы знаем, как ночью их готовили: "Вот тут вот будешь говорить, тут рыдай, тут плачь, что били. Одна там женщина, журналистка, задала ему вопрос: "А вас там били, пытали и прочее?" Даже главный беглый сказал: "Ну, иногда там плечом подтолкнут"»,— добавил президент Белоруссии.

21 июня белорусские власти помиловали 14 человек. Среди них — оппозиционный политик Сергей Тихановский, арестованный в 2020 году за организацию массовых беспорядков. Решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.