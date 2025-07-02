Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Борис Кустодиев»

Дата: до 28 сентября Место: Третьяковская галерея

Борис Кустодиев — художник, который создал свою Россию: яркую, праздничную, наполненную жизнью. Его «Страна Кустодия» — это и лиричные провинциальные пейзажи, и сочные образы купчих, и театральные эскизы, где традиционный реализм переплетается с народной эстетикой. На выставке представлены ключевые работы мастера, включая редкие графические листы и эскизы к легендарной «Блохе» — вершине его сценографии. Это шанс заново открыть многогранный талант живописца, который превращал повседневность в искусство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Кустодиев «В ложе». 1909 год Борис Кустодиев «Гулянье». 1922 год Борис Кустодиев «Московский трактир». 1916 год Борис Кустодиев, портрет жены художника Ю. Е. Кустодиевой с дочерью Ириной. 1908 год Борис Кустодиев «Ярмарка». 1906 год Борис Кустодиев «Прогулка верхом». 1915 год Борис Кустодиев «Сенокос». 1917 год Следующая фотография 1 / 7 Борис Кустодиев «В ложе». 1909 год Борис Кустодиев «Гулянье». 1922 год Борис Кустодиев «Московский трактир». 1916 год Борис Кустодиев, портрет жены художника Ю. Е. Кустодиевой с дочерью Ириной. 1908 год Борис Кустодиев «Ярмарка». 1906 год Борис Кустодиев «Прогулка верхом». 1915 год Борис Кустодиев «Сенокос». 1917 год

«Русские дикие»

Дата: до 28 сентября Место: Музей русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма и ГМИИ имени Пушкина представят выставку «Русские дикие» — диалог французских фовистов и русских авангардистов. В экспозиции работы Матисса и Марке соседствуют с полотнами Машкова, Гончаровой и Розановой, показывая, как в 1900-х художники по обе стороны Европы бунтовали против традиции через цвет и форму. Проект раскрывает любопытный культурный феномен: русские живописцы, не будучи фовистами, пришли к схожим приемам — через коллекции Щукина и Морозова и собственную жажду экспериментов. Также на выставке будет представлено граффити-полотно Жан-Мишеля Баския из собрания Русского музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Петр Кончаловский. «Наташа на стуле» (портрет дочери художника). 1910 год. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных, Москва Анри Ле Фоконье. «Маленькая школьница». 1907 год. Государственный Эрмитаж Аристарх Лентулов. «Натурщик на пляже». Ялта. 1909 год. Частное собрание, Москва Владимир Баранов-Россине. «Апокалипсис». Этюд № 3. 1912 год. Собрание Валерия Дудакова, Москва Алексей Кокель. «Обнаженная мужская модель со спины». 1906–1907. Чувашский государственный художественный музей, Чебоксары Анри Манген. «Купальщица». 1906 год. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Анри Матисс. «Испанка с бубном». 1909 год. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Следующая фотография 1 / 7 Петр Кончаловский. «Наташа на стуле» (портрет дочери художника). 1910 год. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных, Москва Анри Ле Фоконье. «Маленькая школьница». 1907 год. Государственный Эрмитаж Аристарх Лентулов. «Натурщик на пляже». Ялта. 1909 год. Частное собрание, Москва Владимир Баранов-Россине. «Апокалипсис». Этюд № 3. 1912 год. Собрание Валерия Дудакова, Москва Алексей Кокель. «Обнаженная мужская модель со спины». 1906–1907. Чувашский государственный художественный музей, Чебоксары Анри Манген. «Купальщица». 1906 год. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Анри Матисс. «Испанка с бубном». 1909 год. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

ТЕАТР

«Мастер и Маргарита»

Дата: 15, 16 и 17 июля Место: Большой театр

Балет в двух действиях расскажет, пожалуй, самую известную историю, созданную Михаилом Булгаковым. Пересказывать сюжет нет смысла — историю мечущегося Мастера, его любимой Маргариты и хитроумного Воланда все помнят со школьных лет. В Большой стоит идти скорее за новым прочтением, если экранизации и драматический театр уже изучены. За хореографию отвечал Эдвард Клюг, за сценографию — Марко Япель. Главные партии в постановке исполнят Артем Овчаренко, Мария Виноградова, Артемий Беляков и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Следующая фотография 1 / 6 Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Балет «Мастер и Маргарита» Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

КОНЦЕРТЫ

VK Fest

Дата: 19 и 20 июля Место: СК «Лужники»

19 и 20 июля «Лужники» превратятся в эпицентр летнего настроения: на Синей, Белой и Фиолетовой сценах выступят ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Хаски, IOWA, Big Baby Tape, Markul и десятки других звезд. Помимо концертов, гостей ждут творческие мастер-классы, лекции о современной культуре и спортивные активности. Можно будет научиться чему-то новому, поучаствовать в конкурсах или просто повеселиться всей семьей в зоне отдыха. Билет включает доступ ко всему, кроме фудкорта и сувениров.

КИНО

«Кусама: Бесконечные миры»

С 26 июня в российский прокат выходит документальный фильм «Кусама: Бесконечные миры» о жизни японской художницы Яйои Кусамы. Помимо кинотеатров, специальные показы пройдут на культурных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, включая лекторий «Гаража» и центр «Зотов». Фильм, участвовавший в программах Sundance и TIFF в 2018 году, рассказывает о сложном пути художницы: от травматичного детства в военной Японии до признания в нью-йоркском арт-сообществе 1950-х. Несмотря на психическое заболевание, сексизм и расизм, Кусама создала узнаваемый стиль с использованием точек, сеток и зеркал, став одной из самых влиятельных художниц современности.