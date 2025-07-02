Культповестка
ВЫСТАВКИ
«Борис Кустодиев»
Дата: до 28 сентября
Место: Третьяковская галерея
Борис Кустодиев — художник, который создал свою Россию: яркую, праздничную, наполненную жизнью. Его «Страна Кустодия» — это и лиричные провинциальные пейзажи, и сочные образы купчих, и театральные эскизы, где традиционный реализм переплетается с народной эстетикой. На выставке представлены ключевые работы мастера, включая редкие графические листы и эскизы к легендарной «Блохе» — вершине его сценографии. Это шанс заново открыть многогранный талант живописца, который превращал повседневность в искусство.
«Русские дикие»
Дата: до 28 сентября
Место: Музей русского импрессионизма
Музей русского импрессионизма и ГМИИ имени Пушкина представят выставку «Русские дикие» — диалог французских фовистов и русских авангардистов. В экспозиции работы Матисса и Марке соседствуют с полотнами Машкова, Гончаровой и Розановой, показывая, как в 1900-х художники по обе стороны Европы бунтовали против традиции через цвет и форму. Проект раскрывает любопытный культурный феномен: русские живописцы, не будучи фовистами, пришли к схожим приемам — через коллекции Щукина и Морозова и собственную жажду экспериментов. Также на выставке будет представлено граффити-полотно Жан-Мишеля Баския из собрания Русского музея.
ТЕАТР
«Мастер и Маргарита»
Дата: 15, 16 и 17 июля
Место: Большой театр
Балет в двух действиях расскажет, пожалуй, самую известную историю, созданную Михаилом Булгаковым. Пересказывать сюжет нет смысла — историю мечущегося Мастера, его любимой Маргариты и хитроумного Воланда все помнят со школьных лет. В Большой стоит идти скорее за новым прочтением, если экранизации и драматический театр уже изучены. За хореографию отвечал Эдвард Клюг, за сценографию — Марко Япель. Главные партии в постановке исполнят Артем Овчаренко, Мария Виноградова, Артемий Беляков и многие другие.
КОНЦЕРТЫ
VK Fest
Дата: 19 и 20 июля
Место: СК «Лужники»
19 и 20 июля «Лужники» превратятся в эпицентр летнего настроения: на Синей, Белой и Фиолетовой сценах выступят ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Хаски, IOWA, Big Baby Tape, Markul и десятки других звезд. Помимо концертов, гостей ждут творческие мастер-классы, лекции о современной культуре и спортивные активности. Можно будет научиться чему-то новому, поучаствовать в конкурсах или просто повеселиться всей семьей в зоне отдыха. Билет включает доступ ко всему, кроме фудкорта и сувениров.
КИНО
«Кусама: Бесконечные миры»
С 26 июня в российский прокат выходит документальный фильм «Кусама: Бесконечные миры» о жизни японской художницы Яйои Кусамы. Помимо кинотеатров, специальные показы пройдут на культурных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, включая лекторий «Гаража» и центр «Зотов». Фильм, участвовавший в программах Sundance и TIFF в 2018 году, рассказывает о сложном пути художницы: от травматичного детства в военной Японии до признания в нью-йоркском арт-сообществе 1950-х. Несмотря на психическое заболевание, сексизм и расизм, Кусама создала узнаваемый стиль с использованием точек, сеток и зеркал, став одной из самых влиятельных художниц современности.