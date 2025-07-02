«Сибур» взбирается на СПИК

Холдинг «Сибур» рассматривает возможность заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с властями в рамках строительства на АО «Воронежсинтезкаучук» производства н-бутиллития. Это может стать первым случаем применения такой меры поддержки для бизнеса в регионе. Эксперты предупреждают о весьма жестких условиях отбора проектов на СПИК 2.0 со стороны государства.

АО «Воронежсинтезкаучук» может реализовать первый в регионе инвестпроект в формате СПИК 2.0

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О планах «Сибура» заключить СПИК 2.0 для завершения строительства производства н-бутиллития (используется при изготовлении синтетических каучуков и полимеров с высокой стойкостью к стиранию) сообщил вчера первый зампред облправительства Данил Кустов на встрече с журналистами. По его словам, в рамках контракта холдинг может получить финансирование по новой для региона схеме «кластерной инвестиционной платформы». Речь идет о льготном займе «для реализации проектов по производству приоритетной продукции».

При этом компания самостоятельно сможет выбрать банк-кредитор. Соответствующую заявку на получение займа «Воронежсинтезкаучук», по словам господина Кустова, планирует подать в федеральный Фонд развития промышленности в августе-сентябре 2025 года. Правительство региона, в свою очередь, намерено дать инвестиционному проекту статус «особо значимого» с предоставлением соответствующих мер поддержки.

Проект по строительству производства н-бутиллития на воронежской площадке «Сибура» был анонсирован в 2023 году. К началу работ приступили осенью 2024 года, сообщалось об инвестициях в проект на уровне 6,3 млрд руб.

Проектная мощность производства оценивается в 350 т в год, ожидается создание порядка 57 рабочих мест. 19 июня текущего года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о стратегическом партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве между правительством Воронежской области и ПАО «Сибур холдинг».

В пресс-службе облправительства пояснили «Ъ-Черноземье», что на данный момент проект завершен на 74%, ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2026 года. В «Воронежсинтезкаучуке» предпочли пока воздержаться от комментариев.

l По данным Rusprofile, АО «Воронежсинтезкаучук» зарегистрировано в Воронеже в 1992 году. Основной вид деятельности — производство синтетического каучука в первичных формах. Уставный капитал — 8,09 млрд руб. Завод вошел в состав ПАО «Сибур холдинг» в 1998 году, сейчас 100% акций предприятия принадлежит ПАО. Гендиректор завода — Вячеслав Золототрубов. Выручка в 2024 году составила 16,5 млрд руб., чистая прибыль — 773,8 млн руб.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) — федеральная мера государственной поддержки инвестора, направленная на стимулирование инвестиций в промышленное производство. СПИК 2.0 используется для проектов по внедрению или разработке современной технологии из утвержденного правительством перечня в целях освоения серийного производства на основе новой технологии. СПИК позволяет снизить ставки по налогам на прибыль, имущество, транспортному и земельному (конкретный состав и размер преференций зависит от местного законодательства и утверждается в соглашении), а также предоставляет возможность выйти на рынок госзаказа как «единственный поставщик».

На данный момент в Черноземье СПИК 2.0 заключали с инвесторами только в Липецкой области. В конце 2024 года ООО «Моторинвест» заключило с Минпромторгом и правительством Липецкой области СПИК 2.0 по производству гибридных электромобилей. СПИК позволил предприятию получать промышленные субсидии и, таким образом, сделать гибриды брендов Evolute и Voyah российской сборки конкурентоспособнее по цене относительно импортных. Объем вложений составил около 13 млрд руб.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова предупреждает, что воронежской площадке «Сибура» придется пройти непростой процесс согласования условий специнвестконтракта, чтобы получить льготы. «Заключение СПИК 2.0 требует включать имеющуюся у инвестора технологию в специальный перечень, уже не говоря о том, что конкурсный отбор на право заключения контракта куда более жесткий и конкурентный, чем для получения СПИК 1.0. Несмотря на то что СПИК 2.0 открывает для предприятия возможность более серьезной господдержки, ее объемы строго ограничиваются: если объем расходов и недополученных доходов бюджетов всех уровней на меры поддержки превысит 50% от общего объема капитальных вложений в инвестпроект, его поддержка будет прекращена»,— рассказала госпожа Владимирова.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил, что заключение специнвестконтракта выглядит логичным даже с условием того, что проект близок к завершению. «СПИК предоставляет стабильность налоговой нагрузки, что может быть особенно важным для такого крупного проекта. При этом стоит учитывать, что государство предъявит высокие требования к заключению и дальнейшему выполнению контракта. Впрочем, "Сибур" наверняка справится с этими условиями»,— заключил господин Хазанов.

Ульяна Ларионова