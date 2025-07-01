Лукашенко разъяснил Келлогу позицию Путина по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подробнее рассказал о переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. По его словам, на встрече ему удалось довести до Вашингтона позицию Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«У Владимира Путина есть одно четкое требование: "Но пусть они скажут своему подчиненному — Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся". Вот эту позицию до американцев довел»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

По словам президента Белоруссии, Кит Келлог сказал о готовности работать в этом направлении. Александр Лукашенко добавил, что «не верит, что они хотят прекратить эту войну».

Александр Лукашенко и Кит Келлог провели переговоры 21 июня. По итогам встречи Минск освободил из-под стражи 14 человек, включая экс-кандидата в президенты Сергея Тихановского.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вашингтон зашел на Москву со стороны Минска».