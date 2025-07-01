Лукашенко разъяснил Келлогу позицию Путина по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подробнее рассказал о переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. По его словам, на встрече ему удалось довести до Вашингтона позицию Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
«У Владимира Путина есть одно четкое требование: "Но пусть они скажут своему подчиненному — Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся". Вот эту позицию до американцев довел»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).
По словам президента Белоруссии, Кит Келлог сказал о готовности работать в этом направлении. Александр Лукашенко добавил, что «не верит, что они хотят прекратить эту войну».
Александр Лукашенко и Кит Келлог провели переговоры 21 июня. По итогам встречи Минск освободил из-под стражи 14 человек, включая экс-кандидата в президенты Сергея Тихановского.
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