Экспозиция следствия

Пермский краевой суд удовлетворил жалобу защиты экс-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой на решение первой инстанции, удовлетворившей ходатайство следствия о ее заочном аресте. Мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих. По версии следствия, на сайте музея были размещены изображения с искаженными христианскими символами. Сама госпожа Аллахвердиева находится за рубежом и объявлена в розыск. Защитник Анастасия Шардакова указывала, что ее доверитель уехала из страны почти за четыре месяца до возбуждения дела. При этом следствие не предприняло достаточных действий, чтобы связаться с ней.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиля Аллахвердиева

Фото: Андрей Чунтомов Наиля Аллахвердиева

Фото: Андрей Чунтомов

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу Наили Аллахвердиевой суд удовлетворил 23 июня. 24 марта в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148.1 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По версии следствия, с ее ведома на сайте музея PERMM были размещены изображения неких экспонатов, которые содержали искаженные изображения христианских символов. Они были доступны неопределенному кругу лиц. Об этом факте госпожа Аллахвердиева не могла не знать, поскольку являлась директором учреждения и имеет профильное образование в сфере искусств.

К моменту возбуждения уголовного дела Наиля Аллахвердиева уже находилась за рубежом. 7 мая ей было заочно предъявлено обвинение, 26 мая бывшего директора объявили в федеральный, а затем и межгосударственный розыск в странах-членах СНГ. Сама госпожа Аллахвердиева говорила, что узнала о возбуждении уголовного дела из СМИ. Напомним, она сотрудничала с музеем PERMM около десяти лет. В 2019 году была назначена директором учреждения, а в начале декабря прошлого года, перед самым отъездом, госпожа Аллахвердиева покинула должность по собственному желанию. В итоге прокуратура добивается в суде изменения формулировки увольнения на «в связи с утратой доверия». Согласно решению Дзержинского суда, мера пресечения ей была избрана на два месяца с момента экстрадиции в РФ.

Защитник обвиняемой, адвокат Анастасия Шардакова в апелляционной жалобе указывала, что госпожа Аллахвердиева покинула страну еще 8 декабря 2024 года, таким образом, ее отъезд не связан с уголовным делом. От следствия она не скрывалась. Также госпожа Шардакова полагает, что следствие не произвело достаточных действий, чтобы установить контакт с бывшим директором PERMM. В частности, следователь не установил, какими мобильными номерами она пользуется, не связывался с ней через соцсети. Кроме того, он не направил в медицинские организации запросы, относительно того, имеются ли у Наили Аллахвердиевой заболевания, препятствующие содержанию под стражей. Также адвокат отметила, что ее доверитель обвиняется в преступлении небольшой тяжести, максимальное наказание за которое — два года лишения свободы.

Представитель прокуратуры Светлана Губанова, возражая на доводы апелляционной жалобы, настаивала, что Дзержинский райсуд вынес законное и обоснованное решение. По ее словам, Наиля Аллахвердиева не являлась на следственные действия и была обоснованно объявлена в розыск. При этом родственники Наили Аллахвердиевой отказались предоставить силовикам ее контакты. Поведение обвиняемой, как считает прокурор, свидетельствует о том, что, находясь на свободе, она может препятствовать расследованию, уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей.

В итоге Пермский краевой суд решение первой инстанции отменил.

Дмитрий Астахов