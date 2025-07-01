Фундаментальное решение

Максим Быкариз, сын главы Краснокамского округа Игоря Быкариза, решил заняться строительством жилья. Он создал компанию «Карла Маркса 37». Территория по одноименному адресу предназначена для среднеэтажной застройки. За последнее время на местный рынок вышли пять девелоперов, в том числе пермских, которые либо уже начали возводить жилье в городе, либо готовятся к этому. Среди них — деловые партнеры господина Быкариза. Эксперты объясняют интерес застройщиков к муниципалитету недавним расселением и сносом аварийных бараков в локациях будущего строительства. Также они отмечают, что в Краснокамске давно не строились новые дома, а в Перми осталось мало территорий для освоения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сын главы Краснокамского городского округа Игоря Быкариза Максим Быкариз зарегистрировал в муниципалитете строительную компанию — ООО «Специализированный застройщик „Карла Маркса 37“». По сведениям «СПАРК-Интерфакс», организация создана 17 июня, и Максим Быкариз возглавил ее. В качестве ИП он ведет деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, владеет ООО «Апрель» и ООО «Миком» (управление недвижимостью). Кроме того, возглавляет ООО «Стройтехресурс» (строительство инженерных коммуникаций), учрежденное компанией «Миком».

Переговорить по телефону с Максимом Быкаризом не удалось, однако источник из окружения бизнесмена связал создание СЗ «Карла Маркса 37» с подготовкой властей Краснокамска к выставлению на торги права аренды территории под жилую застройку по одноименному адресу. У Максима Быкариза есть желание участвовать в этом конкурсе. Согласно публичной кадастровой карте, участок по ул. К. Маркса, 37, площадью 3,7 тыс. кв. м предназначен для средне­этажной жилой застройки.

В последнее время в Крас­нокамске активизируется жилищное строительство. По данным «Ъ-Прикамье», только с 2022 года девелоперы выиграли на аукционах право аренды семи участков, расположенных в районе ул. К. Маркса, где недавно снесли деревянные бараки. Большинство площадок еще пустует, стройка ведется только на двух. Квадратный метр в строящихся квартирах в Краснокамске, соглас­но «Авито», стоит 109–130 тыс. руб. и больше.

Право аренды двух участков по итогам аукционов в 2022 и 2023 годах выиграл «Пермглавснаб». Одна из территорий находится по Комсомольскому проспекту, 4, где компания с 2023 года возводит ЖК «Маяк». Также арендована территория по проспекту Мира, 5. На углу улиц К. Маркса и Коммунистической участок получил ИП Егор Раков, владелец и директор пермского ООО «Строй-престиж». Площадка по ул. К. Маркса, 42, арендована ООО «СК „Вега“» Сергея Волокитина, учредителя чернушинского ООО «Пермь-сервис» (подготовка стройплощадки). Как пояснил информированный собеседник на рынке недвижимости, ранее СК «Вега» возводила в Краснокамске дома для переселенцев из аварийного жилья.

Пермский девелопер «Вариант» Алексея Соломатина освоит в Краснокамске сразу две территории (по ул. К. Маркса, 12, и ул. Чапаева, 42б). На участке по ул. Чапаева уже возводится ЖК «Ливин», разрешение на его строительство, согласно проектной документации, выдано в апреле. Объект позиционируется как клубный дом, хотя в Единой информационной системе жилищного строительства он заявлен в классе «комфорт».

Еще одна площадка по итогам торгов предоставлена ООО «СЗ „Карла Маркса 26“», она находится на углу ул. К. Маркса и проспекта Маяковского, по адресу наименования фирмы-застройщика. СЗ «Карла Маркса 26» владеют Галина Баракина и Денис Воронков, который вместе с Максимом Быкаризом и Александром Баракиным учредил ООО «Апрель».

Источники в администрации Краснокамска заметили, что выделять территории под коммерческую застройку в центре города стали благодаря активному участию муниципалитета в расселении аварийного жилья. За последние пять лет в городе снесли порядка 70 домов барачного типа, почти полностью освободив центральную часть Крас­нокамска вдоль ул. К. Маркса. Кроме того, снят законодательный запрет на отчуждение высвобожденных земель для строительства коммерческого жилья. «Поэтому сформированные участки в центральной части города своевременно поступают на рынок и способствуют привлечению пермских застройщиков. Принято решение, что муниципалитет прекратит практику строительства социального жилья. Оно будет закупаться у застройщиков»,— сообщил собеседник.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин пояснил, что ЖК «Маяк» в Крас­нокамске находится на заключительной стадии строительства, а дом на втором участке по проспекту Мира, 5, еще не начали проектировать. Гендиректор «Перм­главснаба» обратил внимание, что ранее в Краснокамске начали строить дома для переселенцев из аварийного жилья. «До того как „Перм­главснаб“ зашел в проект возведения дома в Краснокамске, там долгое время вообще жилье для продажи не строилось. Мы стали первыми. В какой-то мере компания формировала рыночные позиции по продаже жилья. Сейчас потребность в новых домах еще есть, но ее объем зависит не от краснокамского рынка, а от рынка долевого участия в строительстве, от наличия ипотечных льготных программ»,— считает господин Занин.

По словам совладельца девелоперского холдинга «Город мечты» Андрея Ляшкова, в Перми осталось мало доступных территорий для освоения, а девелоперам нельзя прекращать строительство, чтобы не потерять рентабельность и сохранить трудовой коллектив. В том числе и поэтому компании заходят на рынки наиболее крупных муниципалитетов Прикамья. «В Краснокамске давно не строили дома, поэтому сложился дефицит нового жилья. Город не является депрессивной территорией, поэтому активизация строительства там вполне логична»,— высказался гос­подин Ляшков. Совладелец «Города мечты» обратил внимание на более низкие цены на жилье в Краснокамске по сравнению с Пермью и добавил, что и стоимость земли в открытом рынке и на аукционах города тоже должна быть ниже.

Евгения Ахмедова