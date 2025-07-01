В Черноземье 2 июля будет преимущественно дождливо, от +11°С до +20°С

В среду, 2 июля, в Черноземье прогнозируется облачная погода, во всех регионах пройдут дожди. Температура ожидается от +11°C ночью и до +20°C днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде прогнозируется облачность. Ночью — +14°C, без осадков. Днем пройдет дождь, +19°C.

В Воронеже облачно и дождливо, ночью — +13°C, днем воздух прогреется до +19°C.

В Курске в течение суток облачность и осадки. Ночью температура составит +14°C, днем — +18°C.

В Липецке так же ожидается облачность и дожди, ночью — +11°C, днем потеплеет до +19°C.

В Орле в течение суток будет дождливо. Ночью — +13°C, днем — +20°C.

Тамбов не избежит осадков. Ночью — +11°С, днем — +19°С.

Анна Швечикова