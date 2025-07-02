Содружество независимых рисков

Российские страховщики расширяют присутствие за границей. Так, Узбекистан стал принимать рейтинги российских агентств, что позволит местным страховщикам перестраховывать риски в российских компаниях. По словам участников рынка, объем рынка страховых услуг в этой стране оценивается в $700 млн, что может принести российским игрокам миллионы долларов дополнительных премий. Однако пока получить необходимый рейтинг могут лишь единицы участников российского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) в конце июня внесло рейтинги российских рейтинговых агентств «Эксперт РА» и АКРА в «Положение о платежеспособности страховщиков и перестраховщиков», следует из письма национального регулятора (с ним ознакомился “Ъ”). Таким образом, страховщики Узбекистана могут перестраховывать риски в иностранных страховых организациях с международным рейтингом не ниже ВВ+ по классификации рейтинговых агентств «Эксперт РА» и АКРА, следует из письма НАПП. По оценке собеседника “Ъ” на страховом рынке, в Узбекистане работает около 30 страховых компаний, а объем рынка составляет примерно $700 млн.

До этого времени российские рейтинговые агентства, по сути, не были представлены на этом рынке. «Ранее в Узбекистане принимались только рейтинги крупных международных рейтинговых агентств, а также рейтинги от "Эксперт РА", которые были установлены по национальной шкале, действующей до 2017 года (А++)»,— указывает заместитель гендиректора агентства Николай Иванов. Однако в том же году «Эксперт РА» модифицировало рейтинговую шкалу, и рейтинги российских страховых компаний перестали соответствовать требованиям законодательства республики. «Эксперт РА» инициировало ряд запросов регулятору финансового рынка Узбекистана с предложением внести соответствующие поправки в нормативные акты для синхронизации рейтингов, присваиваемых агентством, с действующими нормами, и НАПП приняло предложение, пояснил господин Иванов. По словам заместителя гендиректора АКРА Алексея Мухина, «с середины прошлого года мы отмечаем рост интереса российских страховщиков к рейтингам по международной шкале, которые требуются для работы на иностранных рынках,— на текущий момент АКРА уже присвоило восемь таких рейтингов». Однако в регулирование агентство «включили только сейчас», отмечает он.

Расширение регуляторных возможностей по размещению рисков в перестрахование для узбекских страховщиков может простимулировать рост входящего перестрахования из этой республики, считают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). По итогам 2024 года доля входящего перестрахования из Узбекистана в совокупном объеме перестраховочных премий, поступивших из-за пределов РФ, составила около 13%, оценивают там. По оценкам собеседника “Ъ”, на основе числа страховщиков и объема рынка Узбекистана российские страховые компании могут получить от подобного сотрудничества несколько миллионов долларов емкостью «примерно до 3,5 млрд руб. по риску, без учета емкости РНПК». При этом объем может увеличиваться по мере развития экономики Узбекистана, углубления интеграционных процессов, расширения сотрудничества между странами, считают в ВСС. Опрошенные “Ъ” страховщики не ответили на запрос.

Вместе с тем эксперты указывают на возможные сложности таких сделок. Для сотрудничества необходимо получить в агентстве помимо рейтинга по российской национальной шкале также и рейтинг по международной шкале, указывает господин Иванов. По его оценке, в настоящее время четыре-пять крупных страховых компаний могут реально претендовать на участие в перестраховании рисков в Узбекистане. Кроме того, опыт работы с зарубежными рынками, в том числе в Казахстане, показывает, что иностранные компании могут опасаться вторичных санкций и с большой осторожностью относиться к работе с российскими партнерами, поэтому «объем таких сделок сейчас минимален», отмечает независимый эксперт Дмитрий Ванин.

Юлия Пославская