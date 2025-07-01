Нарышкин встретился в Гаване с президентом Кубы

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель принял в столице страны директора СВР России Сергея Нарышкина. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство РФ на Кубе.

Главу СВР сопровождал посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. Президент республики передавал российской делегации приветственные слова от генерала армии Рауля Кастро и поблагодарил Россию за поддержку страны в борьбе с блокадой, введенной США.

В своем сообщении посольство отмечает, что в 2025 году отмечается 65-я годовщина восстановления дипломатических отношений между Гаваной и Москвой. Состоявшаяся встреча, по формулировке пресс-службы, стала «еще одним свидетельством отличных отношений между нашими братскими странами».