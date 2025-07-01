Нет дыма без оплаты

В Пулково ввели плату за посещение зон курения — вход стоит 500 руб. Информация об этом появилась на сайте аэропорта. В пресс-службе нововведение объяснили необходимостью компенсировать затраты на уборку и обслуживание курительных помещений. В Пулково такой павильон расположен в зоне вылета внутренних рейсов рядом с бизнес-залами, он рассчитан на шесть человек. Кроме того, специальная комната оборудована в ресторане Alma Valley на втором этаже. Ее посещение остается бесплатным, но только для гостей заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Айгуль Абдуллина, Коммерсантъ Фото: Айгуль Абдуллина, Коммерсантъ

Могут ли платные курилки стать массовой практикой? Глава компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров в этом сомневается: «На самом деле здесь, наверное, речь идет не о какой-то специальной форме получения дополнительных доходов, которые, очевидно, в масштабах аэропорта представляют мизерную сумму. Это скорее инструмент для ограничения курения. Потому что при стоимости 500 руб., понятно, что очень многие задумаются, насколько нужно курить в аэропорту или целесообразно сделать это до или после. Я бы это рассматривал в первую очередь через такую призму. Наверное, с этой точки зрения определенная логика в таком решении есть. По поводу того, насколько возможно распространение этой практики более широко, я думаю, что это не самое простое решение.

Если для аэропорта этот формат реализуемый, хотя и имеет определенные сложности, то в целом распространение практики на другие места большого скопления людей выглядит маловероятным».

В пресс-службе Пулково на запрос СМИ ответили, что аэропорты не обязаны предоставлять специальные зоны для курения бесплатно. Впрочем, петербургские депутаты были возмущены подобным решением. Они назвали цену завышенной и обратились с жалобой в ФАС. Однако правительство, вероятно, будет поддерживать любые меры по ограничению курения, полагает председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов: «Прежде всего нужно понимать, что организация мест для курения — это право, а не обязанность юридических лиц. То есть аэропорты и операторы аэропорта делают это на свое усмотрение. Соответственно, все расходы и затраты, которые они в связи с этим несут, они вправе перекладывать на пользователей этих мест.

Сам по себе факт того, что вводятся платные места с определенным графиком допуска и режимом, не вызывает у нас никаких вопросов. Наверное, у Федеральной антимонопольной службы может вызывать вопросы ценообразование в таких местах с точки зрения ограничения конкуренции, каких-то монопольных практик, доминирующего положения и так далее. Но поскольку это не является услугой первой необходимости, обязанностью аэропорта, мы убеждены, что операторы смогут отстоять свое право устанавливать ту цену, которую они сочтут нужным.

По большому счету это будет только способствовать ограничению потребления табачной и никотиносодержащей продукции, и наверняка многими ведомствами, в первую очередь Минздравом, меры будут поддержаны. Мы не исключаем, что примеру Пулково последуют не только другие аэропорты, но и многие другие места массового пользования, где есть необходимость выделять зоны для курения».

В 2019 году в Госдуме уже предлагали сделать курительные павильоны в аэропортах платными. Тогда цену за вход хотели установить в диапазоне 50-100 руб.

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Ульяна Горелова