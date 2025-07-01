Макрон призвал Путина к скорейшему установлению прекращения огня на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал российского коллегу «как можно скорее» установить режим прекращения огня на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Что касается Украины, президент республики подчеркнул неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины,— говорится в сообщении пресс-службы. — Он призвал к скорейшему установлению прекращения огня и началу переговоров между Украиной и Россией для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в беседе с французским коллегой назвал украинский конфликт «прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Он заявил Эмманюэлю Макрону, что мирные договоренности по Украине должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

Состоявшийся во вторник телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона — первый за три года прямой контакт двух лидеров. В предыдущий раз они беседовали 11 сентября 2022 года. Сегодняшний разговор двух лидеров продолжался два часа. Президенты условились продолжить контакты в целях возможной координации шагов.

Анастасия Домбицкая