Гладков рассказал об анархии в одном из сел из-за отселения администрации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жители Грайворонского района пожаловались на «анархию» из-за отселения администрации одного из сел в период активных боевых действий. По словам господина Гладкова, после этого администрацию вернули, а главу района поменяли.

«У нас были, к сожалению, моменты, когда мы — не в Шебекино, а в другом районе — приняли решение и отселили администрацию. И все, все село сразу стало уходить: ''Отселяйте. Власть ушла — жизнь уйдет''. Я приехал, хожу по улицам, захожу в магазин, мне владелец магазина говорит: «Вячеслав Владимирович, у нас анархия. <...> Конечно, ситуацию сразу поправили»,— рассказал господин Гладков в интервью РБК. Он пояснил, что речь идет о Грайворонском городском округе, и добавил, что в районе «были приняты управленческие решения в части руководства района».

В мае глава Грайворонского района Геннадий Бондарев покинул свою должность. Незадолго до этого господин Гладков раскритиковал решение чиновника закрыть администрацию села Мокрая Орловка. Он отметил, что жители села из-за закрытия администрации ощущают себя «брошенными». «Это приводит к дестабилизации и так крайне сложной обстановки в населенных пунктах. Плохая работа с населением, и поэтому жители начинают нервничать»,— говорил губернатор.

В разговоре с РБК господин Гладков при этом отметил, что у него нет «больших претензий» к бывшему главе района. «Геннадий Иванович Бондарев молодец, он пережил такое количество заходов ДРГ, такое количество обстрелов, столько жилья восстановил, столько людей спас, что здесь предъявлять претензии нельзя. Просто зачастую у людей есть предел вот где-то внутренний. Когда не ошибки допускаются, а когда, наверное, истощение происходит»,— сказал он.

Полина Мотызлевская