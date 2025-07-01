Коммерсант ответил за двоих

Нижегородский гарнизонный военный суд назначил условный срок коммерсанту Александру Перетятко, обвиненному вместе с сотрудником ФСБ Владиславом Коробейниковым в нападении на семью Троицких. В 2023 году в ходе бытового конфликта они избили соседей по лестничной площадке, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Во время судебного следствия Владислав Коробейников отправился в командировку в зону военной спецоперации, по возвращении его уголовное дело прекратили и назначили ему судебный штраф в размере 200 тыс. руб. Защита потерпевших намерена обжаловать приговор как чрезмерно мягкий и добиваться ужесточения наказания для офицера спецслужбы.

Уголовное дело в отношении сотрудника ФСБ было прекращено

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бизнесмена Александра Перетятко, которого вместе с родственником и офицером областного управления ФСБ Владиславом Коробейниковым обвиняли в нападении на соседей по лестничной площадке Романа и Елену Троицких. Как писал «Ъ-Приволжье», фигурантам инкриминировали нанесение побоев, незаконное проникновение в чужое жилище и самоуправство по ст.ст. 112, 330 и 139 УК РФ. Судом установлено, что 18 марта 2023 года Владислав Коробейников с женой приехали в гости к семье Перетятко в квартиру на улице Лысогорской, родственники пили пиво и поздно вечером вышли курить на подъездный балкон. Там предприниматель вспомнил о затяжном конфликте с соседями и, возвращаясь в квартиру, стал громко ругаться и плюнул им на дверь. Из квартиры выглянул Роман Троицкий и сделал им замечание. В ответ соседи избили его: Владислав Коробейников сначала прикрывал родственника от ответных ударов, а затем повалил и обездвижил оппонента.

Супруга потерпевшего Елена Троицкая и дочь, услышав потасовку, стали снимать происходящее на телефон и звать на помощь, однако никто из соседей не откликнулся на крики. Увидев, что их снимают, Владислав Коробейников решил изъять видеозаписи, чтобы они не попали к начальству. Из обвинительного заключения следует, что капитан ФСБ проник в квартиру Троицких, несколько раз ударил Елену, а несовершеннолетнюю дочь стал трясти, пытаясь разблокировать айфон через систему распознавания лиц. Сделать этого ему не удалось, и офицер ушел, прихватив аппарат с собой.

Однако удалить видеозапись сотрудник ФСБ, фигурировавший в уголовном деле как специалист по обнаружению, предотвращению и ликвидации последствий компьютерных атак на критическую инфраструктуру, все равно не смог, и запись конфликта легла в основу обвинения.

К заявлению в правоохранительные органы, которые долго отказывали в возбуждении уголовного дела, также были приложены медицинские справки потерпевших. Врачи установили множественные травмы: Роман получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, сотрясение головного мозга, а также кровоизлияние в левый глаз. Елене Троицкой диагностировали ссадины и кровоподтеки – по версии следствия, она получила два десятка ударов, а у их дочери установили ссадины и смешанное расстройство эмоций и поведения.

Пострадавшие заявили иск о возмещении материального и морального вреда на 3 млн руб., однако нападавшие предложили им 500 тыс.

Подсудимые не отрицали вину, однако сообщили суду, что конфликт спровоцировал Роман Троицкий: якобы он первым оскорбил Александра Перетятко, которого спецслужбист Коробейников защищал от соседа.

Елена Троицкая, по их версии, первой напала на офицера. Тем не менее во время судебного следствия они дали признательные показания и извинились перед потерпевшими.

В итоге Александр Перетятко остался единственным подсудимым: в 2024 году Владислав Коробейников отправился в командировку в зону военной спецоперации, где участвовал в ликвидации прорыва украинских войск на территорию РФ. Офицер ФСБ получил статус ветерана боевых действий и по возвращении из командировки в 2025 году ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Суд поддержал его доводы и назначил ему штраф в 200 тыс. руб., еще 190 тыс. он выплатил потерпевшим и помог областному Фонду народного единства.

Александр Перетятко также сообщил, что помогал участникам и ветеранам СВО и просил прекратить уголовное преследование, однако суд отказал ему, признав, что именно он спровоцировал драку.

Обвинение попросило для Александра Перетятко два года колонии и не возражало против условного наказания. Суд назначил ему год и шесть месяцев лишения свободы условно. Защита семьи Троицких намерена обжаловать решение суда как в отношении Александра Перетятко, так и о прекращении уголовного преследования Владислава Коробейникова.

Приговор его родственнику адвокаты сочли чрезмерно мягким, сообщили они «Ъ».

Роман Рыскаль