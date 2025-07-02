Конкурс к нам приходит

Финалисты и победители кадрового конкурса «Лидеры России» впервые поработают с муниципальными чиновниками над решением насущных городских проблем. Их выезд в муниципалитеты, как ранее и в регионы, пройдет в рамках проекта «Обучающие экспедиции», презентация пятого сезона которого прошла в Москве 1 июля. Вовлеченные в проект губернаторы считают кадровое подспорье из столицы «удачным решением», а организаторы надеются, что местные чиновники не упустят возможности познакомиться с новичками в управленческих элитах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Участники «Обучающих экспедиций» ежегодно выезжают в регионы, где вместе с властями субъектов РФ разрабатывают решения тех или иных социально-экономических задач. Проект в 2021 году запустил клуб «Эльбрус», объединяющий победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». В 2025-м команды поедут в Пермский край, Омскую и Ростовскую области, где впервые углубятся еще и в муниципальные проблемы. Кроме того, «лидеры» поработают над популяризацией донорства совместно с Федеральным медико-биологическим агентством.

По словам гендиректора АНО «Россия — Страна возможностей» (организатор «Лидеров России») Андрея Бетина, участники экспедиций передают собственный опыт и компетенции управленцам в регионах, а также интегрируют регионалов в молодую управленческую среду. «Конкурсная система создала реальную культуру социальных лифтов <…> Как президентская платформа окунула их (конкурсантов.— “Ъ”) в эту ситуацию, так и они теперь создают возможности для других»,— пояснил он.

Практическое взаимодействие «Лидеров России» и местных команд порождает «нестандартные решения», сообщила председатель клуба «Эльбрус», депутат Госдумы Татьяна Дьяконова. «Не каждый глава региона готов пригласить людей и показать: вот есть у меня такие вопросы, включайтесь, помогайте решать»,— отметила она. Таким образом, по ее мнению, проект культивирует «новое поколение управленцев».

Сами экспедиции, рассказала депутат, длятся от пяти до восьми месяцев. Команды изучают российский и мировой опыт, работают с материалами «с земли» и «выезжают на место», где проводят порядка 100–150 глубинных интервью с жителями, чтобы «понять, в чем преграды и как их можно преодолеть». Так решается задача «сокращения дистанции между властью и жителями», объяснила госпожа Дьяконова: «Не всегда люди готовы говорить с властью, но с "Лидерами России" — готовы».

Глава Липецкой области Игорь Артамонов, в свою очередь, назвал «высшей доблестью менеджера» использование «ресурса, который не принадлежит тебе на постоянной основе». «Было бы большой глупостью не использовать столько умных и мотивированных людей на благо региона»,— полагает он. Конкретно в его регионе, где экспедиции побывали дважды, «Лидеры России» работали над вопросами демографии, поддержкой семей участников СВО и упрощением процедуры социального контракта. «Мы задачи всегда найдем: они сложные, но мозги у "Лидеров России" устоявшиеся, так что будем использовать»,— пообещал губернатор.

Наконец, глава Перми Эдуард Соснин горячо поблагодарил организаторов за первый рывок «Обучающих экспедиций» непосредственно в муниципалитеты. Тема, которую пермяки хотят затронуть и получить «элегантное решение», касается «абсолютно всех», заверил господин Соснин: «Это бережное отношение к городскому имуществу». Отработанные таким образом решения попадут в «белую книгу» управленческих практик и найдут применение в других регионах, подытожил Андрей Бетин: «Ведь хуже нет практики, которая ложится на полку после того, как она реализовалась».

Григорий Лейба