Оферта перестала быть публичной

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности поддержала проект федерального закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он касается регулирования деятельности цифровых платформ: маркетплейсов, агрегаторов услуг, сервисов такси и доставки. Для чего понадобился законопроект и какие вопросы он не учитывает — рассказал управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры», помощник депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой Тимур Якупов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов

Фото: Из личного архива Управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов

Фото: Из личного архива

Законопроект предлагает урегулировать отношения между операторами цифровых платформ, их партнерами и пользователями. Это важный шаг, сегодня таких правил пока нет.

Но при всей значимости предложенных норм законопроектом не затронут один важнейший вопрос. Речь о ценообразовании. А вместе с ним о том, что стало с понятием публичной оферты в цифровую эпоху.

По закону публичная оферта — это предложение, одинаковое для всех. А на цифровых платформах все иначе. Мы с коллегами провели эксперимент: перешли по ссылке товара на маркетплейсе с разных устройств и из разных регионов. Ценовой разброс оказался внушительным, одинаковой цены мы не нашли. Почему так происходит — вопрос к платформам. Но факт в том, что пользователь не понимает, сколько на самом деле стоит товар в ситуации, когда алгоритмы подстраивают цену под каждого отдельно. Это больше не похоже на равную оферту. Это индивидуальный торг без объяснений.

Та же ситуация с такси и доставкой. Стоимость поездки может зависеть от множества скрытых факторов. Пользователь не знает, почему цена выросла. Потому что пробки, потому что вечер, или потому что у него дорогой телефон, и так решил алгоритм. Исполнитель тоже может не знать, по какой логике рассчитывается его вознаграждение. В результате теряется доверие и у клиента, и у партнера.

Цифровые платформы постепенно перестают быть только посредниками. Они сами устанавливают правила, цену и доступ. Причем делают это без прозрачности. Пользователь не может понять, на каких условиях он участвует в сделке. Это уже не равноправие, а зависимость.

В предложенном законопроекте есть пункт, что Правительство сможет установить требования к отображению цен. Но этого мало. Проблема в другом: пользователь должен понимать, почему цена именно такая. Нужна обязанность платформ раскрывать, как формируется стоимость товара или услуги. Особенно если цена зависит не от продавца, а от самой платформы.

Кроме того, стоит ограничить практику «специальных цен» за оплату через карту, выданную платформой. Это может выглядеть как навязывание банковских услуг, а не как честная скидка.

Если государство действительно хочет навести порядок в платформенной экономике, то прозрачность в вопросах ценообразования должна стать ключевым принципом. Сегодня платформа решает, кто что увидит и за сколько. Это создает цифровое неравенство: одни платят меньше, другие больше, не зная почему.

Платформы уже давно не просто сайты, а самостоятельная среда, в которой формируются цены, доступ к рынку и условия сделки. Если правила этой среды не будут одинаковыми и понятными, то все усилия по регулированию не приведут к результату.