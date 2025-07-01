Deutsche Bank запланировал выйти на рынок хранения криптовалют в 2026 году

Корпоративный банк Германии Deutsche Bank планирует запустить сервис хранения цифровых данных при помощи австрийской криптобиржи Bitpanda и швейцарского поставщика технологий Taurus SA в 2026 году, сообщает Bloomberg. Deutsche Bank и подразделение Bitpanda Technology Solutions воздержались от комментариев.

Проект обусловлен интересом крупных финансовых институтов к цифровым активам. Агентство отмечает, что после переизбрания президент США Дональд Трамп назначил сторонников криптовалют на ключевые посты, и это способствовало укреплению биткоина, и, как следствие, вызвало интерес инвесторов к криптовалюте.

В начале июня банк сообщил, что изучает возможности использования стейблкоинов и различных форм токенизированных депозитов. Финансовая организация может включить выпуск собственного токена или присоединиться к другим игрокам отрасли.

Deutsche Bank — крупнейший банк Европы, общие активы которого на конец 2024 года составили около €1,387трлн. Taurus SA — швейцарская финтех-компания, предоставляющая банкам цифровую инфраструктуру. Bitpanda — австрийская криптовалютная платформа, позволяющая продавать, покупать и хранить цифровые активы. У Bitpanda есть подразделение Bitpanda Technology Solutions, предоставляющее инфраструктуру для криптосервисов банков.