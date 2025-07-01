ВЦИОМ разложил все по тарелочкам

Российские мужчины консервативно относятся к первым свиданиям, а женщины быстрее привыкают к новой этике. Такие выводы сделали аналитики ВЦИОМа, они исследовали экономику романтических отношений. Как показал опрос, около трети мужчин пожаловались на то, что девушка пришла к ним на свидание только ради ужина. При этом только каждая десятая респондентка рассказала, что согласилась на встречу в ресторане без цели продолжать общение. Также больше чем две трети россиян по-прежнему считают, что за еду должен платить мужчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Но среди представителей младших миллениалов и зумеров велика доля и тех, кто предлагает разделить счет пополам, рассказал “Ъ FM” гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Идет стандартное для общества позднего модерна изменение норм. Прежние способы знакомств работают все хуже, нужны какие-то новые, их ищут. Мы в этом исследовании конкретно рассмотрели феномен так называемых тарелочниц. Да, он осуждается большинством и женщин, и мужчин. В основном все признают, что это неправильно, что это неравноценный обмен. При этом сам феномен не исчезает. Соответственно, нужны какие-то способы борьбы с ним. Один из таких способов, когда молодые люди предлагают разделить оплату за ужин. Старшее поколение считает, что это неправильно, это контрастирует с принятыми в их времена нормами. Но молодые люди действуют прагматично».

Мужчины осуждают «свидания ради ужина», даже если они ни разу не были на подобной встрече, следует из данных ВЦИОМа. А на мнение женщин влияет их личный опыт, поэтому они реже склонны вешать ярлыки на так называемых тарелочниц. Зачастую молодые люди просто обижаются и преувеличивают масштаб проблемы, рассказала “Ъ FM” жительница Санкт-Петербурга Аполлинария. Несколько лет назад она поделилась историей своего «свидания ради ужина» и столкнулась с волной негатива в соцсетях: «Если честно, я не помню осуждения со стороны женщин. Может быть, писали, но тотальное осуждение было от мужчин.

Сначала я заходила в профиль мужчины и видела, что там в основном нет аватарок, было ощущение, что это не тот контингент, с которым я могла бы общаться. Просто у мужчины обида, когда он вложился финансово, для него это было много, и он после этого чего-то ожидал. Его ожидания не подтвердились, он расстроился и оскорбил всех женщин. Когда мне было 19, меня приглашали на свидания, и если человек был мне интересен, я ходила такая: "О, еще и поем, прикольно". Но я кайфовала от времяпровождения. Я не вспомню за собой такого, что я шла ради того, чтобы поесть.

Иногда компания бывает настолько плохая, что ты можешь быть в классном месте и думать: "Господи, я хочу здесь оказаться одна, а не с этим человеком". На свидании я вообще никогда не готова делить счет пополам. Свидание — это когда я общаюсь с мужчиной в романтическом ключе. Я зарабатываю, чтобы прийти в ресторан самой поесть, но я пришла с ним и хочу, чтобы обо мне позаботились.

Если я иду на свидание, значит, я рассматриваю какое-то потенциальное будущее наших взаимоотношений».

Представители сервиса знакомств Twinby рассказали “Ъ FM”, что в их приложении есть уникальное распределение: женщины и мужчины платят поровну. Как подсчитали аналитики компании «Авито», в прошлом году россияне в среднем тратили на первое свидание 2-5 тыс. руб. При этом зумеры обычно стараются экономить, говорит эксперт рынка знакомств Сергей Сигитов: «Ситуация меняется, нет какой-то фиксированной части. Поколение Z иначе относится к зарабатыванию денег, к их ценности и, конечно, иначе представляет, как должны выглядеть свидания.

Проблема заключается в том, что проявляется кризис дейтинга. Существует так называемое правило 10 к 90, когда все внимание женщин направлено всего лишь на 10% мужчин, которые находятся в дейтинге. Все остальные, к сожалению, вынуждены находиться в состоянии недостатка внимания к себе, поэтому там появляются "тарелочницы" и мошенники. Этот кризис отношений, увы, приводит к тому, что мы сейчас имеем».

Финансовая щедрость по-прежнему считается мужской прерогативой, а отказ от нее — поводом для общественного осуждения, подытожили аналитики ВЦИОМа.

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Никита Путятин