РКН: иноагенты с начала 2025 года оштрафованы уже на 6 млн рублей
Роскомнадзор с начала 2025 года составил 117 протоколов об административных нарушениях в отношении иноагентов, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин. На основании протоколов суд оштрафовал иноагентов на общую сумму более 6 млн руб.
Вадим Субботин
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Данные господин Субботин представил на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, его слова приводит ТАСС.
РКН с начала года также ограничил доступ к 87 интернет-ресурсам, каналам и материалам иноагентов. Кроме того, на основании материалов РКН в отношении иноагентов возбуждено уже 72 уголовных дела. За тот же период ведомство ограничило доступ к 410 информационным материалам и ресурсам нежелательных организаций.