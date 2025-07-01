РКН: иноагенты с начала 2025 года оштрафованы уже на 6 млн рублей

Роскомнадзор с начала 2025 года составил 117 протоколов об административных нарушениях в отношении иноагентов, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин. На основании протоколов суд оштрафовал иноагентов на общую сумму более 6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Субботин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Вадим Субботин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Данные господин Субботин представил на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, его слова приводит ТАСС.

РКН с начала года также ограничил доступ к 87 интернет-ресурсам, каналам и материалам иноагентов. Кроме того, на основании материалов РКН в отношении иноагентов возбуждено уже 72 уголовных дела. За тот же период ведомство ограничило доступ к 410 информационным материалам и ресурсам нежелательных организаций.

Полина Мотызлевская