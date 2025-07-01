Ротенберг не будет тренером «Локомотива»

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг не будет наставником ярославского ХК «Локомотив». Как сообщает «Ъ», Ротенберг вошел в состав совета директоров московского «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее СМИ называли имена претендентов на пост главного тренера «железнодорожников», в их числе был Роман Ротенберг, Дейв Типпетт из НХЛ, главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер, Дэвид Немировски. Однако до настоящего момента ярославский «Локомотив» никак не комментировал появлявшуюся информацию и не объявлял о новом наставнике.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 11 июня ярославский клуб официально объявил об уходе Игоря Никитина из команды. Наставник по собственной инициативе расторг контракт, рассчитанный до 2027-го года. Никитин был главным тренером «Локомотива» на протяжении четырех сезонов, по итогам последнего ярославский клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина. 17 июня ЦСКА объявил о подписании с Игорем Никитиным пятилетнего контракта.

Алла Чижова