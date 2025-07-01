Водителя каршеринга осудили за ДТП с двумя погибшими в Нижнем Новгороде

Сормовский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего водителя автомобиля каршеринга, обвиненного в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

ДТП произошло вечером 27 февраля на улице Землячки. Водитель арендованного Volkswagen Polo с пассажирами на скорости 130 км/ч не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В результате погибли две нижегородки, находившиеся на остановке, пострадал пассажир машины. Как писал «Ъ-Приволжье», на момент происшествия водительский стаж фигуранта составлял три месяца.

Приговором суда ему назначено пять лет лишения свободы в колонии-поселения, осужденный также лишен права управления транспортными средствами на два года десять месяцев.

Владимир Зубарев