Дом-резиденция «Собрание» объявлен самым инвестиционно-привлекательным проектом элит-класса в России

Финальная церемония награждения URBAN 2025 прошла 26 июня в г Сочи. Дом-резиденция «Собрание» стал финалистом номинации «Лучшее лобби премиум- и элит-класса» и победителем в номинации "Самый инвестиционно-привлекательный проект премиум- и элит-класса", завоевав награду в категории высокобюджетных проектов, обладающих лучшими перспективами для вложения капитала.



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Всего на премию было подано 380 заявок в 58 номинациях, жюри состоит из 78 экспертов рынка. Независимая экспертная комиссия премии оценивает объекты, учитывая весь процесс девелопмента – строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.

По аналитическим данным девелопера ГК «Альянс» гарантированный рост стоимости м2 в доме-резиденции «Собрание» к 2026 году составит +238% с момента старта продаж. При этом 50% лотов уже распродано, а строительство завершится во 2 квартале 2026 года.

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Отметим, что у “Собрания” уже есть несколько наград от профильных строительных конкурсов, такие как: первое место в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» в URBAN 2024 году, первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области» премии ТОП ЖК2025 и 1-е место в рейтингах от ЕРЗ.РФ (профессиональное сообщество застройщиков).

Просмотр объекта и персональная презентация в офисе ГК “Альянс”, г Ростов-на-Дону, ул. Соколова, 20. Запись по тел. 8 (863) 204-56-32.

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Справка о компании Более 10 лет ГК «Альянс» создает жилые комплексы элит и премиум-сегмента. В проектах компания делает упор на качество строительства и эстетику архитектуры. Клиенты доверяют компании благодаря ответственному отношению, вниманию к деталям, высокому уровню качества и честному подходу. Собственное архитектурное бюро и управляющая компания помогают создавать действительно качественный продукт под ключ и на всех уровнях – от проектирования до обслуживания.

ООО «СЗ «Альянс Групп» С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф