В Рыбинске День молодежи отпразднуют 5 июля

В Рыбинске День молодежи будут отмечать 5 июля. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

В субботу на площади у ДС «Полет» празднование продлится с 12:00 до 21:00. Откроется День молодежи, как рассказал господин Рудаков, флешмобом и «рождением новой молодой семьи». В 14:00 состоятся показательные выступления по джампингу, воздушной акробатике, айкидо, каратэ, фитнес-аэробике и тхэквондо.

На 15:00 запланирован концерт кавер-группы «Radio Baba» и других артистов. В 16:15 стартует экстрим-шоу, а в 16:40 — фестиваль красок. В 18:30 на площади состоится рок-концерт, в 19:30 — фаер-шоу «ЯрУльф». Завершится праздник дискотекой.

Отметим, что День молодежи в России празднуется в последнюю субботу июня. Так, празднование в Ярославле состоялось 28 июня, однако в Рыбинске празднование решили отложить.

«Перенос связан с организационными вопросами, в том числе, с вопросами обеспечения безопасности, в связи с большим количеством мероприятий, проводимых в Рыбинске в этот день»,— объяснили «Ъ-Ярославль» в администрации Рыбинска.

Алла Чижова