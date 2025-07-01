Руслан Моллаев возглавил коммерческий блок Интерлизинга

Компания объявляет о назначении нового коммерческого директора

ООО «Интерлизинг»

Фото: ООО «Интерлизинг»

Им стал Руслан Моллаев, который ранее занимал должность директора филиальной сети Восток (Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа). В новой должности будет реализовывать принятую стратегию через управление продажами, развитие продукта, партнерской сети и команды.

«В Интерлизинге сформирована команда сильных менеджеров. Вместе продолжим развивать актуальные продукты, учитывающие специфику рынка и запрос различных отраслей. А также наращивать операционную эффективность и превращать сложные запросы клиентов в эффективные финансовые решения»,— комментирует Руслан Моллаев.

Руслан Моллаев карьеру в Интерлизинге начал в 2017 году с позиции менеджера, через год стал руководителем группы грузовой и строительной техники в Санкт-Петербурге. После чего возглавил Уральский дивизион компании и впоследствии развивал продажи в Северо-Западном регионе. За время работы вывел оба дивизиона в лидеры продаж.

ООО «Интерлизинг». www.ileasing.ru