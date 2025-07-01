Минкультуры: не менее 3 тыс. работников сферы культуры находятся на СВО

Замглавы Минкультуры Сергей Першин сообщил, что не менее 3 тыс. человек из сферы культуры «отстаивают интересы Родины на линии боевого соприкосновения». По его словам, для того, чтобы узнать количество работников культуры, участвующих в СВО, ведомство специально проводило «неперсонифицированный мониторинг».

«Это порядка семи тысяч семей, которые связаны с нашей отраслью, чьи отцы, братья, сестры сегодня борются за нашу независимость»,— сказал господин Першин на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета (цитата по «РИА Новости»).

19 июня Минкультуры учредило ведомственную награду, которую будут вручать за реализацию творческих проектов в условиях военных действий — медаль Александра Твардовского. В приказе, подписанном министром Ольгой Любимовой, говорится, что награду получат деятели культуры и искусства за создание проектов, «отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества».

Полина Мотызлевская