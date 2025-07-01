Страховые пенсии в России будут индексировать дважды с 2026 года

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о переходе на двухэтапную систему индексации страховых пенсий с 2026 года. Размер выплат будет расти в феврале и апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С 2026 года страховые пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться. С февраля – по уровню инфляции за прошедший год. И с апреля – с учетом роста доходов Социального фонда»,— сказал господин Мишустин на сессии о снижении уровня бедности.

Индексация страховых пенсий возобновилась в начале 2025 года, добавил премьер-министр. Повышение составило 9,5%. В апреле правительство также на 14,75% проиндексировало социальные пенсии.