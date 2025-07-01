Электромонтер ООО «Башкирэнерго» награжден за победу в конкурсе профмастерства

На прошедшей в Уфе Всероссийской ярмарке трудоустройства состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Среди награжденных оказался и электромонтер по релейной защите и автоматике ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») Эдуард Губайдуллин. Из рук министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой он получил диплом за 1 место в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике».

Эдуард Губайдуллин (в центре) на церемонии награждения победителей регионального этапа конкурса.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Региональный этап конкурса профмастерства состоялся в прошлом году в Уфе, и в нем приняли участие ведущие территориальные сетевые организации Башкирии. Победа на республиканском уровне вывела Эдуарда Губайдуллина на федеральный этап конкурса, который прошел в Чебоксарах. Конкуренцию ему составили 35 лучших электромонтеров РЗА со всей страны. И здесь уфимский релейщик выступил достойно, завоевав четвертое место в номинации.

— 2024 год для меня оказался урожайным на конкурсы. Убедился в том, что ООО «Башкирэнерго» на самом высоком уровне поддерживает стандарты работы в области релейной защиты и автоматики. Почивать на лаврах было бы неправильно, буду готовиться к новым конкурсам, - рассказал Эдуард Губайдуллин.

ООО «Башкирэнерго»