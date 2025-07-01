«Амкар» расстался с двумя игроками

Пермский футбольный клуб «Амкар» покидают полузащитник Илья Петухов и вратарь Ризван Ташаев. Пресс-служба клуба отмечает, что контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

24-летний Илья Петухов под номером 27 присоединился к команде в феврале этого года. Перед началом сезона полузащитник получил травму, и это не позволило ему выйти на поле в этом сезоне.

Ризван Ташаев под номером 35 вошел в состав ФК в марте текущего года на правах аренды из грозненского «Ахмата». В его активе один матч за молодежную команду. Напомним, что в составе пермской команды еще три голкипера. Контракт аренды Ташаева был рассчитан до конца ноября этого года.