В Екатеринбурге к выборам губернатора открыли модельный избирательный участок

В Доме журналистов в Екатеринбурге состоялось открытие модельного избирательного участка. В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты Свердловской области, глава Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин и председатель облизбиркома Елена Клименко. Они напомнили, что открытие модельного избирательного участка связано с предстоящими досрочными выборами губернатора Свердловской области, которые пройдут осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переносная урна для голосования на модельном избирательном участке

Фото: Виктория Биц Переносная урна для голосования на модельном избирательном участке

Фото: Виктория Биц

Модельный участок расположен в учебном классе Дома журналистов. В нем присутствуют стенд с информацией, сейф с бюллетенями, ящики для переносного голосования, закрытые кабинки и комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Организаторы уточнили, что модельный избирательный участок полностью совпадает с настоящим, кроме видеонаблюдения.

«Нам дорог модельный избирательный участок тем, что тут можно все потрогать, пощупать и посмотреть, как все устроено. В нем мы обучаем не только наблюдателей, но и членов избирательной комиссии и даже представителей средств массовой информации. Если у нас будут любопытные избиратели, они смогут посмотреть, как устроен избирательный участок не в миниатюре, а в целом помещении»,— рассказала Елена Клименко.

Модельный избирательный участок в Екатеринбурге открылся в четвертый раз. По словам господина Левина, такого формата тестовых голосований нет ни в одном другом субъекте России.

Выборы губернатора Свердловской области будут проходить с 12 по 14 сентября. Сейчас обязанности губернатора временно исполняет Денис Паслер.

Виктория Биц