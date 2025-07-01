Татарстанские таможенники пресекли контрабанду восьми краснокнижных попугаев жако из Средней Азии общей стоимостью более 1,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани изъяли восемь попугаев стоимостью в 1,6 млн рублей

Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы В аэропорту Казани изъяли восемь попугаев стоимостью в 1,6 млн рублей

Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы

Птиц обнаружили в деревянном ящике в международном аэропорту Казани в ходе оперативных мероприятий. Владелец не предоставил разрешительные документы на попугаев, объяснив, что приобрел их для разведения и продажи.

изъяли птицы идентифицированы как жако краснохвостый, который внесен в Красную книгу России и подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Всех попугаев передали сотрудникам Росприроднадзора для размещения в Казанском зооботсаду.

В отношении жителя Татарстана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных животных). Ему грозит штраф до 1 млн руб. или лишение свободы до пяти лет.

Анар Зейналов