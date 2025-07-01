Со структуры «Газпрома» требуют 58 млн рублей за взрыв газа в 2021 году

Прокуратура Нижегородской области обратилась с заявлением о взыскании более 58 млн руб. убытков к ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». Иск касается последствий инцидента со взрывом газа — в 2021 году в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района был частично разрушен многоквартирный жилой дом, в одной из квартир которого погиб малолетний ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В 2023 году за это ЧП в Дальнем Константинове на три года условно осудили мастера службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования. Его признали в виновным в том, что утечка произошла в результате произведенного без контрольной опрессовки пуска газа на кухне одной из квартир.

Опираясь на обвинительный приговор работнику ООО, в областной прокуратуре решили, что в результате его преступления были причинены убытки публично-правового характера. Поэтому был заявлен иск к компании-работодателю осужденного.

Как сообщили в Советском райсуде, ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» с иском не согласно, полагая, что к взрыву газа в доме привели действия собственников жилых помещений.

Иван Сергеев