В Оренбурге задерживается регулярный авиарейс в Сочи

В Оренбурге задержан регулярный авиарейс №432 авиакомпании «Икар» в Сочи. В качестве причины указывается позднее прибытие воздушного судна, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По информации ведомства, по расписанию время вылета самолета 15:35 (MSK+2). Предварительно, самолет вылетит сегодня, 1 июля, в 20:45.

Оренбургская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам представителями авиакомпании.

Руфия Кутляева