Глава Саратова поручил уделять больше внимания содержанию ряда улиц

Глава Саратова Михаил Исаев проверил состояние улиц Бакинская, 2-й Соколовогорский проезд, Соколовогорская и Мясницкая. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господина Исаева сопровождала глава администрации Волжского района Татьяна Ерохина. В ходе осмотра глава Саратова поручил районной администрации уделять больше внимания содержанию указанных улиц. Речь идет в том числе об организации покоса травы и благоустройстве контейнерных площадок.

Также Михаил Исаев потребовал от районной администрации проработать с управляющей компанией, которая отвечает за содержание домов на ул. Соколовогорская, вопрос установки урн. Ранее жители одного из домов на этой улице пожаловались на демонтаж всех мусорных урн у подъездов. Кроме того, глава Саратова поручил замглавы администрации района по экономике на регулярной основе встречаться с руководством торговых объектов для обсуждения вопросов содержания фасадов, входных групп и прилегающей территории.

Павел Фролов