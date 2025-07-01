В Самарской области впервые отметили День ветеранов боевых действий

Во вторник, 1 июля, в Самаре прошла церемония, посвященная Дню ветеранов боевых действий. В мероприятии участвовал губернатор Вячеслав Федорищев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дата установлена в рамках Года защитника Отечества, объявленного президентом Владимиром Путиным. Инициатива принадлежит Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и другим ветеранским организациям. Региональный закон, утвердивший памятную дату, был принят 23 мая 2025 года.

Мероприятие прошло на площади Памяти у мемориала самарцам, погибшим в необъявленных войнах.