В Ярославской области ожидаются грозы
Местами по Ярославской области в период с 18:00 1 июля до 18:00 2 июля пройдут грозы. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В некоторых районах области прогнозируются ливень и усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. Ввиду ухудшения погодных условий возможны обрывы линий электропередач и связи, нарушения в работе транспорта, падение деревьев и подтопление территорий.
«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112»,— напомнили в министерстве региональной безопасности.