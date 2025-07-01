В Ярославской области ожидаются грозы

Местами по Ярославской области в период с 18:00 1 июля до 18:00 2 июля пройдут грозы. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В некоторых районах области прогнозируются ливень и усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. Ввиду ухудшения погодных условий возможны обрывы линий электропередач и связи, нарушения в работе транспорта, падение деревьев и подтопление территорий.

«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112»,— напомнили в министерстве региональной безопасности.

Алла Чижова