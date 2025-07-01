Прокуроры снова разберутся в ситуации с разрушающимся ДК в Самарской области

В Самарской области Дом культуры в селе Тимашево снова стал объектом внимания общественников. Представители Народного фронта 1 июля сообщили о повторном мониторинге состояния здания, построенного в 2021 году. Объект, рассчитанный на 150 человек, оказался в аварийном состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2023 году здание закрыли из-за нарушений при проектировании, но после открытия проблемы только усугубились. Общественники отметили разрушение фасада, проседание асфальта и повреждения цоколя. Плитка на крыльце осыпается, крыша протекает, а подвал затапливает вода. Вдоль здания появились трещины, а окна деформированы.

Зимой температура в здании едва достигает 15 градусов, что затрудняет работу культурного центра. Эксперты Народного фронта зафиксировали многочисленные нарушения в проекте. Руководству КДЦ предложили рекомендации для сохранения здания, а общественники обратились в прокуратуру с просьбой вмешаться. Ранее они уже обращались по этому поводу в контрольный орган.

Георгий Портнов