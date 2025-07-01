Тюменские приставы взыскали 5,6 млрд руб. за I полугодие

Тюменское управление ФССП (Федеральная служба судебных приставов) в I полугодии 2025 года взыскало 5,6 млрд руб. Это больше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 912,5 млн руб., сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Увеличение взысканной суммы связано в первую очередь с тем, что должники не хотят расставаться со своим имуществом, поэтому охотнее выплачивают задолженность самостоятельно»,— отметили в ведомстве, указав, что хранение и перевозку имущества оплачивает должник. При этом количество рейдов и арестов в этом полугодии тоже увеличилось.

По исполнительным производствам, связанным с выплатой заработной платы, было взыскано 48 млн руб. — это в четыре раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Невыплаченных алиментов взыскали на сумму 643 млн руб. (507 млн руб. в прошлом году).

Анна Капустина