Саратовские школьники хотят работать с БПЛА и создавать виртуальные миры

Саратовские предприятия нуждаются в кадрах, для этого среди школьников проводится профориентационная работа. О том, какие специальности предлагают детям, обсудили в областной думе на совещании.

Депутаты обсудили профориентационный проект «Билет в будущее», предназначенный для детей 6-11 классов. Замминистра образования, начальник управления общего и дополнительного образования Никита Вдовин сообщил, что профориентационными мероприятиями на первое полугодие 2025 года охвачено 14,3 тыс. школьников Саратовской области.

В 2025-2026 учебном году в Саратовском регионе насчитывается 69 начальных групп занятий по рабочим, инженерным, медицинским, педагогическим специальностям. Школьники проходят профессиональные пробы на базе 13 ведущих профессиональных образовательных организаций региона, детского и мобильного технопарков «Кванториум», который прикреплен к Саратовскому институту развития образования, посещают экскурсии на промышленные предприятия. «Профессиональные пробы проводятся по 29 наиболее востребованным направлениям подготовки с учетом особенностей региональной экономики, — сообщил господин Вдовин. — Наибольшую популярность набирают профессии будущего, связанные с цифровизацией экономики».

Среди таких профессий — дизайнер виртуальных миров, оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по мехатронике и мобильной робототехнике, архитектор виртуальной реальности, проектировщик 3D-печати в строительстве. «На этот год у нас в ряде общеобразовательных учреждений запланировано открытие профильных классов различной направленности, — сообщил замглавы администрации МО «Город Саратов» Александр Блатман. – За лето закончим оформление документации. Также наши выпускники профильных классов по окончанию школ будут получать, соответственно, документы о получении дополнительных специальностей».

Нынешний перечень специальностей для школьников (лаборант химзащиты, младшая медицинская сестра по уходу за больными, оператор БПЛА, вожатый, делопроизводитель) планируется расширять. Александр Блатман добавил, что большую роль в ранней профориентации играют родители. «Выбор, который предлагает школа, очень большой, но если родители дома не поддержат, то сломают ребенка, и тогда будет сложно о чем-то говорить», — подытожил господин Блатман.

Татьяна Смирнова