«Фрилансеры» из КНДР заработали миллионы долларов в американских IT-компаниях

Министерство юстиции США 30 июня обвинило КНДР в финансировании своей программы вооружения через удаленную работу северокорейских специалистов на американские IT-компании. Свои зарплаты работники переводили на счета, контролируемые Пхеньяном, сообщает The Washington Post (WP).

По данным американского Минюста, помимо заработных плат, северокорейцы передавали на родину секретные военные технологии США и виртуальную валюту работодателей на сотни тысяч долларов. Сложная мошенническая схема принесла КНДР доход в несколько миллионов долларов, пишет WP со ссылкой на материалы дела из федерального суда Массачусетса.

Тысячи северокорейцев с поддельными или украденными американскими ID использовали посредников внутри США, которые предоставляли им для удаленного доступа компьютеры на территории страны. Граждане КНДР также регистрировали финансовые счета на подставные компании. Эти меры делали видимость для американских работодателей, что их сотрудники работают в офисах в Соединенных Штатах.

Минюст США не приводит названия компаний, пострадавших от обмана. Но WP указывает, что в их числе есть корпорации из списка Fortune 500.

По уголовному делу американские правоохранители задержали гражданина США, заподозренного в сотрудничестве с КНДР. Обвинения выдвинуты в сторону еще более шести граждан на территории Тайваня и Китая, арестованы счета, веб-сайты и ноутбуки, задействованные в схеме.